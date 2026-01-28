Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

JF-Exklusiv: Rekord-Kindergeld ins Ausland: Das sagt die Bundesregierung dazu

JF-Exklusiv: Rekord-Kindergeld ins Ausland: Das sagt die Bundesregierung dazu

JF-Exklusiv: Rekord-Kindergeld ins Ausland: Das sagt die Bundesregierung dazu

Was will die Bundesregierung gegen die Rekordzahlungen ins Ausland beim Kindergeld tun? Die Junge Freiheit hat nachgefragt.
Was will die Bundesregierung gegen die Rekordzahlungen ins Ausland beim Kindergeld tun? Die Junge Freiheit hat nachgefragt.
Die Bundesregierung zahlte zuletzt 528 Millionen Euro Kindergeld ins Ausland: Zuständig für das Kindergeld ist Familienministerin Karin Prien (CDU). Fotos: picture alliance / CHROMORANGE | Michael Bihlmayer / picture alliance / dts-Agentur | –
JF-Plus Icon Premium JF-Exklusiv
 

Rekord-Kindergeld ins Ausland: Das sagt die Bundesregierung dazu

2025 überwies Deutschland mehr als eine halbe Milliarde Euro Kindergeld ins Ausland. Ist das für die Bundesregierung ein Problem? Falls ja, was will sie dagegen tun? Die JF hat bei der zuständigen Ministerin Karin Prien nachgefragt.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Die Bundesregierung zahlte zuletzt 528 Millionen Euro Kindergeld ins Ausland: Zuständig für das Kindergeld ist Familienministerin Karin Prien (CDU). Fotos: picture alliance / CHROMORANGE | Michael Bihlmayer / picture alliance / dts-Agentur | –
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles