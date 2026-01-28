Rekord-Kindergeld ins Ausland: Das sagt die Bundesregierung dazu

Die Bundesregierung zahlte zuletzt 528 Millionen Euro Kindergeld ins Ausland: Zuständig für das Kindergeld ist Familienministerin Karin Prien (CDU). Fotos: picture alliance / CHROMORANGE | Michael Bihlmayer / picture alliance / dts-Agentur | –

2025 überwies Deutschland mehr als eine halbe Milliarde Euro Kindergeld ins Ausland. Ist das für die Bundesregierung ein Problem? Falls ja, was will sie dagegen tun? Die JF hat bei der zuständigen Ministerin Karin Prien nachgefragt.