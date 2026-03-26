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Die Linke: Noch Partei oder schon Sekte?

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Die Vorsitzenden der Linkspartei, Ines Schwerdtner und Jan van Aken
Die Vorsitzenden der Linkspartei, Ines Schwerdtner und Jan van Aken
Parteichefs Ines Schwerdtner und Jan van Aken bei einer Gaza-Demo: vor den Israel-Feinden in den Staub geworfen. Foto: picture alliance / epd-bild | Christian Ditsch
JF-Plus Icon Premium Die Linke
 

Noch Partei oder schon Sekte?

Die Linke streitet über Israel-Hass in den eigenen Reihen. Dabei spitzt sich die Rhetorik weiter zu. Und die Parteispitze? Die versucht verzweifelt, den Tiger irgendwie zu reiten.

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Parteichefs Ines Schwerdtner und Jan van Aken bei einer Gaza-Demo: vor den Israel-Feinden in den Staub geworfen. Foto: picture alliance / epd-bild | Christian Ditsch
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