Nächste Brandenburger Gemeinde hisst dauerhaft die Deutschlandflagge

Anzeige

BESTENSEE. Der Gemeinderat der brandenburgischen Gemeinde Bestensee hat beschlossen, künftig die Deutschlandfahne dauerhaft vor dem Rathaus und der örtlichen Grundschule zu hissen. Eine Sprecherin der 9.000-Seelen-Gemeinde bestätigte dies der JUNGEN FREIHEIT. Für den Antrag der AfD-Fraktion stimmten laut der Partei 13 Mitglieder, vier votierten dagegen. Auch Bürgermeister Roland Holm (parteilos) soll dem Antrag zugestimmt haben.

Insgesamt sitzen 35 Bürger im Gemeinderat. Die größten Fraktionen stellen die Unabhängigen Bürger mit 13 Sitzen, die Liste „Wir! Gemeinsam für Bestensee“ mit 8 Mandatsträgern sowie die CDU mit acht Mitgliedern im Rat. Die kleinste Fraktion wird von der AfD gestellt, die auf sechs Sitze kommt. Neben der Deutschlandfalle sollen auch die Brandenburger Landesflagge und die Gemeindeflagge von Bestensee an den beiden Standorten dauerhaft wehen.

Jubel bei der AfD

In der Begründung des AfD-Antrags heißt es, „die Deutschlandflagge stehe für den demokratischen Rechtsstaat, Freiheit und die verfassungsmäßige Ordnung der Bundesrepublik Deutschland und vermittelt insbesondere Kindern die Bedeutung von Demokratie und Grundrechten“.

Der Landesvorsitzende der AfD in Brandenburg, René Springer, zeigte sich erfreut über das Ergebnis. „Wenn es um Heimat, Identität und den Respekt vor unserem Land geht, zeigt sich: Die sogenannte Brandmauer wird auf kommunaler Ebene zunehmend bedeutungslos“, sagte der Politiker.

Umfrage sieht Mehrheit für dauerhaftes Hissen

In den vergangenen Monaten hatten zahlreiche Städte und Gemeinden – vor allem in den östlichen Bundesländern – Ähnliches beschlossen. Zuletzt etwa die sächsische Kleinstadt Neustadt.

Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa im Auftrag der JUNGEN FREIHEIT aus dem Juli 2025 befürwortet eine relative Mehrheit, vor Amtsgebäuden täglich die deutsche Nationalflagge zu hissen. Dafür sind 41 Prozent der Deutschen. Jeder Fünfte sprach sich gegen das tägliche Hissen der Flagge aus und 32 Prozent gaben an, es sei ihnen egal.

(ho)