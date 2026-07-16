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Zweierlei Maß: Spahn, sein Ehemann und das Leihmutter-Verbot der anderen

Zweierlei Maß: Spahn, sein Ehemann und das Leihmutter-Verbot der anderen

Zweierlei Maß: Spahn, sein Ehemann und das Leihmutter-Verbot der anderen

Stolze Väter: Jens Spahn (r), Vorsitzender der Fraktion der CDU/CSU im Deutschen Bundestag, und sein Ehemann Daniel Funke. Foto: picture alliance/dpa | Carsten Koall
Stolze Väter: Jens Spahn (r), Vorsitzender der Fraktion der CDU/CSU im Deutschen Bundestag, und sein Ehemann Daniel Funke. Foto: picture alliance/dpa | Carsten Koall
Stolze Väter: Jens Spahn (r), Vorsitzender der Fraktion der CDU/CSU im Deutschen Bundestag, und sein Ehemann Daniel Funke. Foto: picture alliance/dpa | Carsten Koall
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Spahn, sein Ehemann und das Leihmutter-Verbot der anderen

Um Väter zu werden, gehen Jens Spahn und sein Mann in die USA – wegen des Leihmutter-Verbots in Deutschland. Als Gesundheitsminister hatte der CDU-Politiker eine Aufweichung abgelehnt. Für ihn gilt nun ein anderer Maßstab.

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Stolze Väter: Jens Spahn (r), Vorsitzender der Fraktion der CDU/CSU im Deutschen Bundestag, und sein Ehemann Daniel Funke. Foto: picture alliance/dpa | Carsten Koall
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