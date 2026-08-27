Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Gewaltverbrechen: Wie eine Studie gängige Trans-Narrative auf den Kopf stellt

Gewaltverbrechen: Wie eine Studie gängige Trans-Narrative auf den Kopf stellt

Gewaltverbrechen: Wie eine Studie gängige Trans-Narrative auf den Kopf stellt

Eine Frau vor kniet einem Meer aus Blumen und Luftballons: Es handelt sich um eine Szene vom März 2023, nachdem eine Transperson an einer Schule sechs Menschen ermordet hatte
Eine Frau vor kniet einem Meer aus Blumen und Luftballons: Es handelt sich um eine Szene vom März 2023, nachdem eine Transperson an einer Schule sechs Menschen ermordet hatte
Eine Frau trauert an der Covenant School in Nashville, Tennessee, nachdem dort eine 28jährige Transperson sechs Menschen ermordete, März 2023 (Archivbild). Foto: IMAGO / ZUMA Press Wire
JF-Plus Icon Premium Gewaltverbrechen
 

Wie eine Studie gängige Trans-Narrative auf den Kopf stellt

Eine neue Studie aus Oxford stellt die gängige Erzählung von Transpersonen als durch Gewalt gefährdete Personengruppe auf den Prüfstand: Demnach begehen Transpersonen deutlich häufiger Morde als sie zu Mordopfern werden. Vor allem eine Gruppe sticht dabei heraus.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Eine Frau trauert an der Covenant School in Nashville, Tennessee, nachdem dort eine 28jährige Transperson sechs Menschen ermordete, März 2023 (Archivbild). Foto: IMAGO / ZUMA Press Wire
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles