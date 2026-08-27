Wie eine Studie gängige Trans-Narrative auf den Kopf stellt

Eine Frau trauert an der Covenant School in Nashville, Tennessee, nachdem dort eine 28jährige Transperson sechs Menschen ermordete, März 2023 (Archivbild). Foto: IMAGO / ZUMA Press Wire

Eine neue Studie aus Oxford stellt die gängige Erzählung von Transpersonen als durch Gewalt gefährdete Personengruppe auf den Prüfstand: Demnach begehen Transpersonen deutlich häufiger Morde als sie zu Mordopfern werden. Vor allem eine Gruppe sticht dabei heraus.