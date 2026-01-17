Israel-Streit in der Linken: Haß ohne Boden

Friede, Friede, und ist doch kein Friede: Linken-Chefs Ines Schwerdtner und Jan van Aken. Foto: picture alliance / epd-bild | Christian Ditsch

Es ist nicht allzu lange her, da lobte sich die Linkspartei selbst für einen Parteitagskompromiß zum Thema Nahost. Doch mittlerweile ist zwar der Gaza-Krieg beendet – aber der Krieg innerhalb der Linken dreht immer neue Runden. Ein Kommentar.