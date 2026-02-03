In diesen Bundesländern scheitert die Mehrheit der Abschiebungen

Anzeige

DRESDEN/HANNOVER. In Sachsen und Niedersachsen scheitert ein Großteil aller geplanten Abschiebungen. In Sachsen wurden in den Jahren 2023 bis 2025 mehr als 4.000 der etwa 6.400 geplanten Abschiebungen nicht durchgeführt, berichtet die Bild. Das entspricht rund 60 Prozent aller Fälle. Laut sächsischem Innenministerium scheiterten die Rückführungen vor allem aufgrund untergetauchter Asylbewerber, der Rücknahmeweigerung von Herkunftsländern, gesundheitlicher Gründe und an der Gegenwehr von Asylanten.

In Niedersachsen glückten im selben Zeitraum lediglich knapp 3.700 Rückführungen – geplant waren fast 9.500. Damit scheiterten in dem Bundesland 61 Prozent aller Abschiebungen. In knapp 370 Fällen tauchten Asylbewerber einfach unter, in 318 Fällen stoppte das Bamf geplante Dublin-Überstellungen. Fehlende Reisedokumente vereitelten in Niedersachsen knapp 140 Rückführungen, in 97 Fällen waren es Härtefallanträge. Immerhin: In 231 Fällen kam eine Abschiebung nur deshalb nicht zustande, weil die Personen zuvor freiwillig ausgereist waren.

Auch in NRW klappen viele Abschiebungen nicht

Zuvor war bekannt geworden, daß auch in Nordrhein-Westfalen mehr als die Hälfte aller geplanten Abschiebungen in den Jahren 2023 bis 2025 gescheitert waren. Während die Behörden mehr als 10.100 Abschiebungen durchführten, scheiterten mehr als 12.400. Für die übrigen Bundesländer sind bislang noch keine Zahlen bekannt.

Im vergangenen Oktober hatte der Präsident der Bundespolizei, Dieter Romann, angemahnt, Rückführungen konsequenter durchzuführen. Allein 2024 seien von etwa 53.800 geplanten Abschiebungen rund 33.600 abgesagt worden. Die Realität sei, daß geplante Maßnahmen oft im letzten Moment scheiterten, „weil Betroffene am Abflugtag untertauchen, plötzlich ein Attest vorlegen oder im Krankenhaus sind“.

Bundesweit waren Ende 2025 insgesamt 40.952 abgelehnte Asylbewerber im Ausländerzentralregister registriert. Im ersten Halbjahr 2025 waren mehr als 7.000 Asylverfahren eingestellt worden – weil Asylbewerber untertauchten oder sich auf anderem Wege der Rückführung widersetzten. (lb)