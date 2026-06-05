Und dann vergleicht die Behörde den „Stolzmonat“ mit NS-Symbolik

Das Bamf steht auf Kriegsfuß mit der „Stolzmonat“-Flagge. Fotos: Screenshot JF /// picture alliance / blickwinkel/McPHOTO/K. Steinkamp | McPHOTO/K. Steinkamp

Nachdem einem Mitarbeiter des Bamf wegen einer „Stolzmonat“-Fahne in Diensträumlichkeiten gekündigt wird, hebt ein Gericht die Entlassung im April auf. Wie stehen das Bundesamt und die Ministerien zu den Nationalfarben? Die JUNGE FREIHEIT hat nachgefragt.