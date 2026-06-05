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Extremismusvorwürfe: Und dann vergleicht die Behörde den „Stolzmonat“ mit NS-Symbolik

Extremismusvorwürfe: Und dann vergleicht die Behörde den „Stolzmonat“ mit NS-Symbolik

Extremismusvorwürfe: Und dann vergleicht die Behörde den „Stolzmonat“ mit NS-Symbolik

Das Bamf-Symbol in einem Zaun und die „Stolzmonat“-Flagge. Fotos: Screenshot JF /// picture alliance / blickwinkel/McPHOTO/K. Steinkamp | McPHOTO/K. Steinkamp
Das Bamf-Symbol in einem Zaun und die „Stolzmonat“-Flagge. Fotos: Screenshot JF /// picture alliance / blickwinkel/McPHOTO/K. Steinkamp | McPHOTO/K. Steinkamp
Das Bamf steht auf Kriegsfuß mit der „Stolzmonat“-Flagge. Fotos: Screenshot JF /// picture alliance / blickwinkel/McPHOTO/K. Steinkamp | McPHOTO/K. Steinkamp
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Und dann vergleicht die Behörde den „Stolzmonat“ mit NS-Symbolik

Nachdem einem Mitarbeiter des Bamf wegen einer „Stolzmonat“-Fahne in Diensträumlichkeiten gekündigt wird, hebt ein Gericht die Entlassung im April auf. Wie stehen das Bundesamt und die Ministerien zu den Nationalfarben? Die JUNGE FREIHEIT hat nachgefragt.

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Das Bamf steht auf Kriegsfuß mit der „Stolzmonat“-Flagge. Fotos: Screenshot JF /// picture alliance / blickwinkel/McPHOTO/K. Steinkamp | McPHOTO/K. Steinkamp
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