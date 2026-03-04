USA versenken iranische Flotte – Teheran schlägt mit Drohnen zurück

Ein US-Zerstörer feuert eine Rakete auf ein iranisches Ziel ab. Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | U.S Navy/U.S. Navy

Im Irankrieg setzen die Luftschläge der USA und Israelis besonders der feindlichen Marine schwer zu. Der Iran setzt auf Gegenangriffe mit Raketen und Drohnen gegen Ziele außerhalb des eigentlichen Schlachtfelds. Teheran folgt dabei einem ökonomischen Kalkül. Derweil gibt es auch Bewegung am Boden. Ein Lagebericht von Ferdinand Vogel.