Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Irankrieg: USA versenken iranische Flotte – Teheran schlägt mit Drohnen zurück

Irankrieg: USA versenken iranische Flotte – Teheran schlägt mit Drohnen zurück

Irankrieg: USA versenken iranische Flotte – Teheran schlägt mit Drohnen zurück

USA im Krieg: Ein US-Zerstörer feuert eine Rakete auf ein iranisches Ziel ab.
USA im Krieg: Ein US-Zerstörer feuert eine Rakete auf ein iranisches Ziel ab.
Ein US-Zerstörer feuert eine Rakete auf ein iranisches Ziel ab. Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | U.S Navy/U.S. Navy
JF-Plus Icon Premium Irankrieg
 

USA versenken iranische Flotte – Teheran schlägt mit Drohnen zurück

Im Irankrieg setzen die Luftschläge der USA und Israelis besonders der feindlichen Marine schwer zu. Der Iran setzt auf Gegenangriffe mit Raketen und Drohnen gegen Ziele außerhalb des eigentlichen Schlachtfelds. Teheran folgt dabei einem ökonomischen Kalkül. Derweil gibt es auch Bewegung am Boden. Ein Lagebericht von Ferdinand Vogel.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Ein US-Zerstörer feuert eine Rakete auf ein iranisches Ziel ab. Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | U.S Navy/U.S. Navy
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles