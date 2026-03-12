Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Kommunalwahl: Die Erosion der CSU

Kommunalwahl: Die Erosion der CSU

Kommunalwahl: Die Erosion der CSU

Ein Mann mit Brille und Anzug reibt sich mit der Hand über die Stirn, im Hintergrund ist das CSU-Logo mit dem Slogan „Näher am Menschen“ zu sehen. Der bayerische Ministerpräsident wirkt nachdenklich während einer Veranstaltung. Markus Söder bei einer Pressekonferenz der CSU: das Wahlergebnis scheint ihm zu schaffen zu machen. Foto: picture alliance/dpa | Malin Wunderlich
Ein Mann mit Brille und Anzug reibt sich mit der Hand über die Stirn, im Hintergrund ist das CSU-Logo mit dem Slogan „Näher am Menschen“ zu sehen. Der bayerische Ministerpräsident wirkt nachdenklich während einer Veranstaltung. Markus Söder bei einer Pressekonferenz der CSU: das Wahlergebnis scheint ihm zu schaffen zu machen. Foto: picture alliance/dpa | Malin Wunderlich
Markus Söder bei einer Pressekonferenz der CSU: das Wahlergebnis scheint ihm zu schaffen zu machen. Foto: picture alliance/dpa | Malin Wunderlich
JF-Plus Icon Premium Kommunalwahl
 

Die Erosion der CSU

Mit dem schlechtesten Kommunalwahlergebnis seit Jahrzehnten wird die einstige Weißwurst-Monopolistin CSU zum Beißchen für Grüne und AfD. Markus Söder und der Verlust klarer Kanten setzen der Partei zu – der bayerische Tisch wackelt. Ein Kommentar von Paul Rosen.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Markus Söder bei einer Pressekonferenz der CSU: das Wahlergebnis scheint ihm zu schaffen zu machen. Foto: picture alliance/dpa | Malin Wunderlich
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles