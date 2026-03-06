Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Verfassungsschutz: AfD-Jugend in NRW wehrt sich gegen Einstufung zum „Verdachtsfall“

Verfassungsschutz: AfD-Jugend in NRW wehrt sich gegen Einstufung zum „Verdachtsfall“

Verfassungsschutz: AfD-Jugend in NRW wehrt sich gegen Einstufung zum „Verdachtsfall“

Vor einem roten Hintergrund sitzen der Landesvorsitzende der GD-NRW, Luca Hofrath und der GD-Bundesvorsitzende Jean-Pascal Hohm, beide gehören der Generation Deutschland an und wollen sich vom Verfassungsschutz nicht beirren lassen
Vor einem roten Hintergrund sitzen der Landesvorsitzende der GD-NRW, Luca Hofrath und der GD-Bundesvorsitzende Jean-Pascal Hohm, beide gehören der Generation Deutschland an und wollen sich vom Verfassungsschutz nicht beirren lassen
Der Landesvorsitzende der GD-NRW, Luca Hofrath und der GD-Bundesvorsitzende Jean-Pascal Hohm wollen sich vom Verfassungsschutz nicht beirren lassen. Foto: picture alliance/dpa | Lilli Förter / Privat / Montage: JF
JF-Plus Icon Premium Verfassungsschutz
 

AfD-Jugend in NRW wehrt sich gegen Einstufung zum „Verdachtsfall“

Der Verfassungsschutz NRW stuft die neue AfD-Landesjugend als „Verdachtsfall“ ein – und erntet Kritik. Bundeschef Jean-Pascal Hohm spricht gegenüber der JF von „Instrumentalisierung“, Landeschef Luca Hofrath wirft der Behörde vor, einen Parteitag beeinflussen zu wollen.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Der Landesvorsitzende der GD-NRW, Luca Hofrath und der GD-Bundesvorsitzende Jean-Pascal Hohm wollen sich vom Verfassungsschutz nicht beirren lassen. Foto: picture alliance/dpa | Lilli Förter / Privat / Montage: JF
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles