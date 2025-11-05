Anzeige
Junge Freiheit
Widersetzen: Wie Linksextremisten die Gründung der AfD-Jugend verhindern wollen

Polizisten stehen vor einer großen Gruppe sitzender Demonstranten in bunten Westen und mit Partyhütchen bei einer Aktion des Bündnisses Widersetzen in Demmin. Das Bündnis organisiert regelmäßig Proteste gegen Veranstaltungen der AfD. Polizeikette vor Sitzblockierern bei einer Aktion des Bündnisses Widersetzen in Demmin. Foto: Santiago Rodríguez / Widersetzen / CC BY-SA 4.0
Wie Linksextremisten die Gründung der AfD-Jugend verhindern wollen

Ende November will die AfD in Gießen ihren neuen Jugendverband gründen. Das Bündnis Widersetzen kündigt Blockaden an. Hinter dem freundlich-jugendlichen Auftreten steckt ein professionell organisiertes Netzwerk radikaler Protestplaner.

