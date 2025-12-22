Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Zehn Jahre danach: Das wurde aus Tätern und Opfern der Kölner Silvesternacht

Zehn Jahre danach: Das wurde aus Tätern und Opfern der Kölner Silvesternacht

Zehn Jahre danach: Das wurde aus Tätern und Opfern der Kölner Silvesternacht

Eines der wenigen Pressefotos, das die Kölner Silvesternacht 2015 vor dem Dom zeigt.
Eines der wenigen Pressefotos, das die Kölner Silvesternacht 2015 vor dem Dom zeigt.
Eines der wenigen Pressefotos, das die Kölner Silvesternacht 2015 vor dem Dom zeigt. Foto: picture alliance / dpa | Markus Boehm
JF-Plus Icon Premium Zehn Jahre danach
 

Das wurde aus Tätern und Opfern der Kölner Silvesternacht

Zehn Jahre nach der Kölner Silvesternacht erschüttert immer noch das Ausmaß des Verbrechens, das Politik, Polizei und Medien vertuschen wollten. 1.300 Frauen fielen 335 inzwischen ermittelten Tätern zum Opfer. Doch kaum jemand wird verurteilt. Ein Rückblick und eine Bilanz.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Eines der wenigen Pressefotos, das die Kölner Silvesternacht 2015 vor dem Dom zeigt. Foto: picture alliance / dpa | Markus Boehm
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles