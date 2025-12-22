Das wurde aus Tätern und Opfern der Kölner Silvesternacht

Eines der wenigen Pressefotos, das die Kölner Silvesternacht 2015 vor dem Dom zeigt. Foto: picture alliance / dpa | Markus Boehm

Zehn Jahre nach der Kölner Silvesternacht erschüttert immer noch das Ausmaß des Verbrechens, das Politik, Polizei und Medien vertuschen wollten. 1.300 Frauen fielen 335 inzwischen ermittelten Tätern zum Opfer. Doch kaum jemand wird verurteilt. Ein Rückblick und eine Bilanz.