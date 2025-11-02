Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

„Demokratie leben!“-Reportage: Wie das Kirchenasyl vom NGO-Komplex mißbraucht wird

„Demokratie leben!“-Reportage: Wie das Kirchenasyl vom NGO-Komplex mißbraucht wird

„Demokratie leben!“-Reportage: Wie das Kirchenasyl vom NGO-Komplex mißbraucht wird

Das Bild zeigt linke Migrations-Unterstützer in einer Kirche. Kirchenasyl ist inzwischen ein politisches Reizthema.
Das Bild zeigt linke Migrations-Unterstützer in einer Kirche. Kirchenasyl ist inzwischen ein politisches Reizthema.
Zwei Migrationsunterstützer mit einem Transparent in einem Gotteshaus: Das Kirchenasyl wird inzwischen systematisch mißbraucht. Foto: picture alliance / dpa | Armin Weigel
JF-Plus Icon Premium „Demokratie leben!“-Reportage
 

Wie das Kirchenasyl vom NGO-Komplex mißbraucht wird

Das Kirchenasyl war früher eine inoffizielle Abmachung zwischen Staat und Kirche – für Ausnahmefälle. Heute ist es durch linke Vereine zum organisierten Rechtsbruch verkommen. Die JUNGE FREIHEIT hat genauer hingesehen.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Zwei Migrationsunterstützer mit einem Transparent in einem Gotteshaus: Das Kirchenasyl wird inzwischen systematisch mißbraucht. Foto: picture alliance / dpa | Armin Weigel
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles