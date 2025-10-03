Kommt das Ende des Freihandels und seiner globalen Lieferketten?

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) blickt sorgenvoll auf US-Präsident Donald Trump. Foto: picture alliance / Anadolu | Ukrainian Presidency / Handout

Die Europäische Union hat vor den Zollforderungen Donald Trumps kapituliert – und setzt selbst auf Schutzzölle. Zusätzlich wird die heimische Wirtschaft durch grüne Projekte isoliert und beschädigt. Doch es gibt einen Hoffnungsschimmer im Sinne des Freihandels.