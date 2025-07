Vier Polizisten bei Massenschlägerei zwischen Kurden und Syrern verletzt

DÜSSELDORF. Die Düsseldorfer Polizei hat am Sonntag mehrere Beteiligte einer handfesten Auseinandersetzung am städtischen Hauptbahnhof festgenommen. Anlaß für den Aufruhr war eine Demonstration gegen die syrische Regierung, wie die Nachrichtenagentur dpa berichtet.

Konkret hatte es sich um eine von Kurden organisierte Kundgebung gehandelt. Mehr als 500 Personen demonstrierten gegen den Völkermord an den Drusen in Syrien. Zuvor hatten rund 250 Syrer bei einer Demonstration ihre Unterstützung für die Regierung ihres Landes zum Ausdruck gebracht.

🇩🇪🇸🇾 Dusseldorf: Jolani supporters march in support of Syria’s jihadist regime and its campaign against the Druze. Chants call for mass mobilization, echoing anti-Alawite rhetoric in March earlier this year. pic.twitter.com/GwzLl7O0dH

— OstensibleOyster (@Ostensiblay) July 20, 2025