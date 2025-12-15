Staatsanwaltschaft klagt AfD-Abgeordneten an – auch ohne Zeugen für Hitlergruß

Matthias Moosdorf im Bundestag: keine Zeugen für den Hitlergrußvorwurf. Foto: picture alliance / dts-Agentur | –

Ein angeblicher Hitlergruß im Bundestag bringt den AfD-Abgeordneten Matthias Moosdorf wohl vor Gericht. Die Anklage stützt sich auf die Anzeige einer früheren SPD-Abgeordneten. Er weist das scharf zurück. Nach Informationen der JUNGEN FREIHEIT gibt es dafür keinen einzigen Zeugen.