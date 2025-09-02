Anzeige
Verdacht wegen Untreue: Staatsanwaltschaft ermittelt weiter gegen Essens Oberbürgermeister

Oberbürgermeister Thomas Kufen führt die Demonstration gegen den AfD-Bundesparteitag in Essen an: Staatsanwaltschaft ermittelt weiter. Foto: IMAGO / epd
Staatsanwaltschaft ermittelt weiter gegen Essens Oberbürgermeister

Mit einem Antifa-Gutachten wollte Essens Oberbürgermeister Kufen den AfD-Parteitag verhindern. Dann nahm die Staatsanwaltschaft Bochum Ermittlungen gegen den Christdemokraten auf. In wenigen Tagen steht Kufen wieder auf dem Wahlzettel.

Oberbürgermeister Thomas Kufen führt die Demonstration gegen den AfD-Bundesparteitag in Essen an: Staatsanwaltschaft ermittelt weiter. Foto: IMAGO / epd
Abonnement