Schon fast jeder zweite Häftling ist Ausländer

BERLIN. Die massenhafte Migration nach Deutschland hat sich zunehmend in der Strafvollzugsstatistik niedergeschlagen. Laut einer aktuellen Erhebung in allen 16 Bundesländern sind derzeit 59.877 Personen inhaftiert – Untersuchungshäftlinge eingeschlossen. Von diesen sind 26.710 Ausländer, was einem Anteil von 45 Prozent entspricht.

Damit ist der Ausländeranteil in Deutschlands Gefängnissen fast dreimal so hoch wie an der Gesamtbevölkerung. Die Tendenz ist steigend. Zahlen des Statistischen Bundesamts belegen: Zwischen 2017 und 2024 ist der Anteil ausländischer Strafgefangener – ohne U-Haft – von 30 auf 37 Prozent gestiegen. Auffällig ist dabei der hohe Anteil junger Männer aus Zuwanderergruppen.

Dabei verfälscht ein statistischer Faktor das Bild noch: Inhaftierte mit doppelter Staatsbürgerschaft werden als Deutsche geführt. Würde man diese der Gruppe der Ausländer zurechnen, läge der Ausländeranteil etwa in Berlin bei 60 statt 56 Prozent – in Nordrhein-Westfalen bei 48 statt 41 Prozent. Nicht erfasst ist zudem, wie viele Gefangene mit ausschließlich deutscher Staatsbürgerschaft einen Migrationshintergrund haben.

Arabische Häftlinge bringen Herausforderungen

In mehreren Bundesländern stellen Syrer inzwischen die größte Gruppe unter den ausländischen Strafgefangenen, etwa in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. In Brandenburg und Sachsen dominieren Täter aus Polen, in Hamburg und Nordrhein-Westfalen sind Türken am häufigsten vertreten. Ein Sonderfall ist Hessen: Dort sitzen auffällig viele Nordafrikaner ein – insbesondere Algerier und Marokkaner. Grund ist die stark ausgeprägte Drogenszene im Raum Frankfurt, die von Dealern aus diesen Ländern geprägt wird.

Der steigende Ausländeranteil bringt erhebliche Herausforderungen für den Strafvollzug mit sich. Laut René Müller vom Bundesverband der Strafvollzugsbediensteten verweigerten viele Insassen aus dem arabischen Raum die Kooperation mit weiblichen Vollzugsbeamten: „Es entspricht nicht ihrer Kultur, sich von einer Frau etwas sagen zu lassen.“

Hinzu kommen Sprachbarrieren, die die Resozialisierung erschweren. Auch Baden-Württembergs Justizministerin Marion Gentges (CDU) warnt: „Der steigende Anteil ausländischer Gefangener, insbesondere aus Nordafrika, bringt Schwierigkeiten mit sich – etwa durch sprachliche Hürden und psychische Auffälligkeiten.“ Man setze daher zunehmend auf Videodolmetscher.

Gefangene kosten täglich elf Millionen Euro

„Junge Männer begehen eher Straftaten als ältere“, wird Axel Dessecker, Professor am Institut für Kriminalwissenschaften in Göttingen von der Bild-Zeitung zitiert. Diese Gruppe sei unter Asylbewerbern überproportional vertreten. Auch der Kölner Kriminologe Frank Neubacher verweist auf strukturelle Unterschiede zwischen Deutschen und Ausländern: „Schon deswegen vereinen Nichtdeutsche mehr kriminogene Faktoren – etwa geringere Bildung, niedriges Einkommen, beengte Wohnverhältnisse und geringere Teilhabe.“

Der Strafvollzug kostet den deutschen Steuerzahler täglich hohe Summen. Nach Angaben des Justizministeriums in Baden-Württemberg entfallen pro Häftling 154,66 Euro auf Personal, 5,21 Euro auf die Ausstattung sowie 19,76 Euro auf bauliche Maßnahmen – insgesamt 179,63 Euro pro Tag. Bei fast 60.000 Gefangenen entstehen so täglich Kosten von über 10,8 Millionen Euro. (rr)