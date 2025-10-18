Nächster Rekord – AfD zieht der Union in Umfrage davon

Anzeige

BERLIN. Die AfD hat in der neuesten Insa-Umfrage einen historischen Rekord erreicht und liegt mit 27 Prozent erstmals zwei Punkte vor der Union. Damit führt die Partei von Alice Weidel und Tino Chrupalla nun schon den zweiten Monat in Folge den „Sonntagstrend“ an.

Die SPD stagniert bei 14 Prozent, die Grünen fallen auf elf Prozent zurück. Auch die Linke hält sich bei 11 Prozent, das Bündnis Sahra Wagenknecht und die FDP liegen jeweils bei vier Prozent.

Merz hält an Brandmauer zur AfD fest

Trotz der Zahlen bleibt Kanzler Friedrich Merz bei seiner bisherigen Linie. Wie die JF berichtete, erklärte er, die AfD sei auch in den kommenden Wahlauseinandersetzungen „unser Hauptgegner“. Zuvor hatten mehrere Unionspolitiker gefordert, den Umgang mit der AfD zu überdenken.

Rechnerisch hätten Union und AfD derzeit mit zusammen 52 Prozent eine stabile Mehrheit – Rot-Rot-Grün käme dagegen nur auf 36 Prozent. Selbst die Koalition aus CDU/CSU und SPD verfehlt mit 39 Prozent eine Mehrheit im Bundestag.



(rr)