Messeramok in Hamburg: Täterin soll sich in „psychischen Ausnahmezustand“ befunden haben

HAMBURG. Bei einer schweren Messerattacke auf dem Hamburger Hauptbahnhof sind mindestens 17 Menschen verletzt worden. Vier davon lebensgefährlich und mehrere weitere schwer. Die Bundespolizei überwältigte noch am Tatort eine dringend tatverdächtige 39jährige deutsche Frau und nahm sie fest. Die Täterin soll sich bereits auf einer Polizeiwache befinden. Sie soll während der Tat von Überwachungskameras gefilmt worden sein und sich in einem „psychischen Ausnahmezustand“ befunden haben, berichtet das Hamburger Abendblatt.

„Aufgrund der bisherigen Erkenntnisse gehen wir davon aus, daß sie allein gehandelt hat. Die Ermittlungen zu den Hintergründen laufen auf Hochtouren“, schrieb die Hamburger Polizei bei X.

Videos, die in den sozialen Netzwerken kursieren, zeigen, wie eine Person in Handschellen vom Bahngleis 13/14 abgeführt wird.

🚨#BREAKING: MASS STABBING IN HAMBURG — 3 CRITICALLY INJURED 🇩🇪🔪

At least 12 people stabbed at Hamburg’s central train station. 3 victims are fighting for their lives. Attacker is in custody.#Hamburg #Germany #Stabbing #BreakingNews #PublicSafety pic.twitter.com/F2YIRE1YwP

