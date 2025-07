Linke Demonstranten stören Weidels „Sommerinterview“ mit Lärm

BERLIN. Das ARD-„Sommerinterview“ mit der AfD-Vorsitzenden Alice Weidel ist am Samstag beinahe im Lärm einer linken Gegendemo untergegangen. Das Gespräch, das im Regierungsviertel an der Spree im Open-Air-Format stattfand, wurde von Protesten begleitet, die von Trillerpfeifen, Hupen und lauter Musik mit Anti-AfD-Slogans aus dem benachbarten Spreeraum stammten.

Unfassbare Szenen beim ARD-Sommerinterview mit Alice Weidel: Linksradikale Chaoten brüllen die ganze Zeit „Scheiß AfD" und stören mit Hupen und Trommeln. Der Sender verlegt nicht in ein Studio, der Moderator ordnet die Störung nicht ein, der Ton wird nicht abgeregelt.

Die Berliner Polizei gab bekannt, daß hinter der Aktion die radikal linke Gruppe „Zentrum für Politische Schönheit“ stecke, die einen Bus, den sogenannten Adenauer SRP+, mit starken Lautsprechern ausgestattet hatte, um die Protestaktion zu organisieren. Auf X hatte die Gruppe dazu aufgerufen, daß Interview „unbedingt anzuschauen“. Neben dem Bus demonstrierte noch eine kleinere Gruppe von Menschen.

Im Anschluß an das Interview feierte das „Zentrum für Politische Schönheit“ ihre Aktion auf X. Es handele sich um „das beste Sommerinterview, das die ARD je mit Faschisten geführt“ habe.

BREAKING: Das beste Sommerinterview, das die ARD je mit Faschisten geführt hat. Ausgerechnet in dem Land, in dem der politische Rechtsextremismus für die schlimmsten Katastrophen in der Menschheitsgeschichte verantwortlich ist.

Heute, 18 Uhr bei der ARD.

