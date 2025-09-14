CDU und SPD verlieren – AfD noch stärker als erwartet

Anzeige

DÜSSELDORF. Die CDU liegt laut der ersten Prognose bei den Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen deutlich vorne. Bei der ersten Hochrechnung des Forschungsinstituts Infratest dimap im Auftrag von WDR kommt die Partei von Hendrik Wüst auf 34,2 Prozent. Gegenüber der Wahl 2020 verliert sie 0,1 Prozentpunkte. Weit abgeschlagen folgt die SPD mit 22,6 Prozent und einem Rückgang um 1,7 Prozentpunkten. Drittstärkste Kraft wird die AfD, die mit einem Rekord von 16,4 Prozent ihr Ergebnis gegenüber der Wahl vor fünf Jahren nahezu verdreifachen kann. Ihr waren zuvor 14 Prozent prognostiziert worden.

Damit löst sie die Grünen ab, die von 20 Prozent landesweit auf 11,7 Prozent abrutschen. Die FDP erreicht 3,4 Prozent und verliert 2,2 Prozentpunkte. Hätte sie dieses Ergebnis bei einer Landtagswahl wiederholt, wäre sie nicht mehr im Düsseldorfer Landtag vertreten. Damit landet sie vor der Linkspartei, die auf 5,4 Prozent kommt und um 1,6 Prozentpunkte hinzugewinnt. Laut Infratest dimap war die Wahlbeteiligung mit 58,5 Prozent die höchste seit 31 Jahren.

AfD sicher in der OB-Stichwahl in Gelsenkirchen

Erstmals kommt die AfD auch in eine Oberbürgermeister-Stichwahl in einem westdeutschen Bundesland. Nach Auszählung von 132 von 209 Wahlbezirken liegt ihr Kandidat Norbert Emmerich mit 33,5 Prozent knapp vor der SPD-Kontrahentin Andrea Henze. Sie erreichte 34,9 Prozent.

In Essen muß Emmerichs Parteikollege Andreas Lojewski hingegen zittern. Bei einem Zwischenstand von 45 Prozent der ausgezählten Wahlbezirke kommt er auf 19,4 Prozent der Stimmen. Vor ihm liegen der CDU-Amtsinhaber Thomas Kufen mit 38,3 Prozent und die Sozialdemokratin Julia Klewin mit 20,6 Prozent.

In Dortmund liegt die AfD mit 14,1 Prozent nicht nur hinter den

In Köln liegt die Grünen-Kandidatin Berivan Aymaz derzeit mit 25,8 Prozent vorne. In der OB-Stichwahl müßte sie gegen Torsten Burmester von der SPD antreten, der mit 22,1 Prozent auf sie folgt. In der Landeshauptstadt Düsseldorf kommt der bisherige Oberbürgermeister Stephan Keller mit 41 Prozent auf Platz eins.

So reagieren die Parteien

Generalsekretär der nordrhein-westfälischen CDU, Paul Ziemiak, sprach von einem großen Erfolg. „Die CDU hat die Wahl klar gewonnen“, sagte er nach der ersten Prognose. Die AfD habe weit unter ihrem bundesweiten Wert abgeschnitten.

Dagegen warnte CDU-Ministerpräsident Wüst vor dem Ergebnis der AfD. „Es muß uns zu denken geben, kann uns auch nicht ruhig schlafen lassen. Selbst meine Partei nicht, die diese Wahl so klar gewonnen hat.“

AfD-Landtagsabgeordnete Enxhi Seli-Zacharias aus Gelsenkirchen begrüßte die Prognose. „Wir haben unsere Wählerschaft zementiert. Es sind nicht mehr nur Frustwähler“, betonte sie gegenüber dem WDR.

Grünen-Bundeschef Felix Banaszak betonte, die Verluste der Grünen seien Ausdruck einer Verschiebung – „nicht nur in Deutschland, sondern auch darüber hinaus“.

Linke bei Jungwählern deutlich überdurchschnittlich

Auch bei den Jungwählern schneidet die CDU am besten ab. 23 Prozent der 16 bis 24jährigen stimmten für die Partei. Dahinter folgen die Sozialdemokraten mit 20 Prozent. Weit über dem Gesamtdurchschnitt schneidet die Linkspartei ab. Mit 18 Prozent landet sie bei den Jungwählern noch vor den Grünen, die auf 13 Prozent kommen. Die AfD ist hier auf Platz fünf und liegt mit elf Prozent deutlich unter ihrem Gesamtergebnis. Die FDP erreicht hier sechs Prozent.

Wirtschaft dominierte laut der Nachwahlbefragung das Abstimmungsverhalten. 36 Prozent erklärten sie für ausschlaggebend für ihre Wahlentscheidung. Damit löst sie Umwelt und Klima als das wichtigste Thema, welches mit 19 Prozent auf Platz fünf landet. Dagegen gewann Integration und Migration mit 32 Prozent am stärksten an Bedeutung. Bei der Wahl 2020 war das Thema für jeden fünften Wähler ausschlaggebend. Platz drei erreicht öffentliche Sicherheit mit 24 Prozent, knapp vor Bildungspolitik bei 23 Prozent.

(kuk)

Diese Meldung wird laufend aktualisiert.