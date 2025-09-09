Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Bundesverfassungsgericht rüffelt Amtsgericht: Karlsruhe bestätigt Tanzverbot am Karfreitag

Bundesverfassungsgericht rüffelt Amtsgericht: Karlsruhe bestätigt Tanzverbot am Karfreitag

Bundesverfassungsgericht rüffelt Amtsgericht: Karlsruhe bestätigt Tanzverbot am Karfreitag

Richter des Bundesverfassungsgerichts in roten Roben halten ein Schriftstück während einer Verhandlung in Karlsruhe. Der Erste Senat des Bundesverfassungsgericht verkündet das Urteil zu ärztlichen Zwangsmaßnahmen. Laut dem Urteil ist ein Krankenhausvorbehalt bei ärztlichen Zwangsmaßnahmen teilweise verfassungswidrig. Urteilsverkündung des Bundesverfassungsgericht: Tanzverbote an Karfreitag sind verfassungskonform. Foto: picture alliance/dpa | Uli Deck
Richter des Bundesverfassungsgerichts in roten Roben halten ein Schriftstück während einer Verhandlung in Karlsruhe. Der Erste Senat des Bundesverfassungsgericht verkündet das Urteil zu ärztlichen Zwangsmaßnahmen. Laut dem Urteil ist ein Krankenhausvorbehalt bei ärztlichen Zwangsmaßnahmen teilweise verfassungswidrig. Urteilsverkündung des Bundesverfassungsgericht: Tanzverbote an Karfreitag sind verfassungskonform. Foto: picture alliance/dpa | Uli Deck
Urteilsverkündung des Bundesverfassungsgericht: Tanzverbote an Karfreitag sind verfassungskonform. Foto: picture alliance/dpa | Uli Deck
Bundesverfassungsgericht rüffelt Amtsgericht
 

Karlsruhe bestätigt Tanzverbot am Karfreitag

Karlsruhe bestätigt abermals das Tanzverbot an stillen Feiertagen. Eine Vorlage des Amtsgerichts Göttingen scheiterte an formalen Hürden. Die Richter betonten: Pauschale Verbote sind zulässig.
Anzeige

Marketing, Ausbildung, Student, Kaufmann

KARLSRUHE. Das Bundesverfassungsgericht hat die Tanzverbote an Gründonnerstag und Karfreitag im Grundsatz bestätigt. Eine Vorlage des Amtsgerichts Göttingen verwarf es als unzulässig, weil die Begründung unzureichend war.  Über den Beschluß informierte die dritte Kammer des Ersten Senats am Dienstag. Pauschale Verbote seien zulässig, solange sie nur wirtschaftliche und freizeitliche Interessen beschränken. Damit bleibt das niedersächsische Feiertagsgesetz bestehen.

Ausgangspunkt des Verfahrens war eine Geldbuße, die die Stadt Göttingen gegen einen Diskothekenbetreiber verhängt hatte. Er hatte in der Nacht von Gründonnerstag auf Karfreitag eine Tanzveranstaltung durchgeführt. Das Amtsgericht setzte das Verfahren aus und legte dem Bundesverfassungsgericht die Frage vor, ob die entsprechenden Vorschriften des Niedersächsischen Feiertagsgesetzes mit dem Grundgesetz vereinbar sind.

Das Amtsgericht begründete seine Zweifel mit möglichen Verstößen gegen die negative Religionsfreiheit, die Berufsausübungsfreiheit, den allgemeinen Gleichheitssatz sowie das staatliche Neutralitätsgebot. Es hielt die Vorschriften für unverhältnismäßig, weil sie Tanzveranstaltungen pauschal untersagten, während andere Vergnügungsangebote nicht eingeschränkt würden.

Tanzverbote sind nicht verfassungswidrig

Das Bundesverfassungsgericht beanstandete jedoch, daß das Amtsgericht sich nicht hinreichend mit der maßgeblichen Rechtsprechung auseinandergesetzt habe. Insbesondere fehle eine Auseinandersetzung mit dem „Karfreitagsbeschluß“ von 2016, in dem das Gericht den besonderen Stilleschutz des Tages bestätigt hatte. Auch die Möglichkeit einer verfassungskonformen Auslegung der Ausnahmeregelungen sei nicht geprüft worden.

Nach Auffassung der Kammer sind pauschale Tanzverbote mit Blick auf wirtschaftliche Interessen und allgemeine Freizeitgestaltung verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden. Sie dienten der Sicherstellung des äußeren Rahmens stiller Feiertage, ohne Bürgern eine bestimmte innere Haltung vorzuschreiben. Anders verhalte es sich nur, wenn eine Veranstaltung Ausdruck von Glaubensfreiheit oder Versammlungsfreiheit sei.

Damit bleibt das niedersächsische Feiertagsgesetz unverändert in Kraft. Für die betroffene Diskothek bedeutet das, daß die verhängte Geldbuße grundsätzlich Bestand hat. Eine inhaltliche Entscheidung zur Verfassungsmäßigkeit der Tanzverbote hat das Bundesverfassungsgericht nicht getroffen. Die Entscheidung ist unanfechtbar. (sv)

Urteilsverkündung des Bundesverfassungsgericht: Tanzverbote an Karfreitag sind verfassungskonform. Foto: picture alliance/dpa | Uli Deck
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles
JF-Buchdienst
ZUM ONLINE-SHOP
Julia Ruhs Links-grüne Meinungsmacht
Gerald Grosz Merkels Werk - Unser Untergang
Vince Ebert Wot Se Fack, Deutschland?
SERVICE
INFORMATION
Abonnement