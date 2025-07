Fast jeder Dritte will AfD in der Bundesregierung

Anzeige

ERFURT. Fast jeder dritte Deutsche wünscht sich die AfD in der Bundesregierung. Einer neuen Insa-Umfrage zufolge sind 19 Prozent der Meinung, daß die Partei von Alice Weidel die Bundesregierung anführen und den Kanzler stellen soll. Zudem sprechen sich zwölf Prozent dafür aus, sie grundsätzlich an der Regierungzu beteiligen. Damit wollen mehr Wähler ein Kabinett mit der AfD als eines mit den Grünen (insgesamt 26 Prozent) oder den Linken (insgesamt 23 Prozent). Eine Kanzlerschaft der SPD wünscht sich nur jeder zehnte Befragte, allerdings befürworten weitere 31 Prozent allgemein ihre Mitwirkung im Kabinett.

Der Insa-Umfrage zufolge ist nur eine Regierung mit der CDU und CSU mehrheitsfähig. 28 Prozent aller Befragten sprechen sich für eine Kanzlerschaft der Union aus, weitere 25 Prozent für eine grundsätzliche Beteiligung.

Mehr als jeder vierte AfD-Wähler will Union im Kabinett

Unter den Unionswählern ist die AfD die zweite Wahl unter möglichen Koalitionspartnern. 17 Prozent wollen sie in einem möglichen Kabinett sehen, zwei Prozent wünschen sich deren Kanzlerschaft. Die beliebteste Option ist die SPD mit 43 Prozent, ein Prozent der Unionswähler will sogar, daß sie den Kanzler stellt. Ebenfalls auf ein Prozent Zustimmung kommt eine mögliche Kanzlerschaft der Linkspartei, sogar vor den Grünen. Allerdings wollen 15 Prozent die Grünen grundsätzlich im Kabinett, während nur acht Prozent die Linke in jeglicher Rolle in der Regierung gern sehen würden.

Umgekehrt wollen mehr als ein Viertel der AfD-Wähler ein Kabinett mit der CDU und CSU. Fünf Prozent wünschen sich laut Insa eine unionsgeführte Regierung, während weitere 24 Prozent eine grundsätzliche Regierungsbeteiligung der derzeitigen Kanzlerpartei und ihrer bayerischen Schwestervereinigung befürworten. Elf Prozent wollen die Sozialdemokraten als im Kabinett sehen, ein Prozent will zusätzlich deren Kanzlerschaft. Auch die Linkspartei mit zehn Prozent und die Grünen mit fünf Prozent kämen für einige AfD-Wähler als Regierungspartner in Frage. Jeweils weniger als ein Prozent wollen sie in der Regierungsführung.

Grüne ziehen SPD der Union als Regierungspartner vor

Klare Sympathien für die Union gibt es auch unter den SPD-Wählern. Die Mehrheit der erklärten Wähler der Partei von Lars Klingbeil zieht die CDU und CSU mit insgesamt 57 Prozent als Regierungspartner vor, zwölf Prozent sprechen sich sogar für eine Unionskanzlerschaft aus. Dem gegenüber wollen nur 39 Prozent ein Kabinett mit den Grünen und ein weiteres Prozent deren Führung.

Dagegen bleiben die Sozialdemokraten für die Grünen-Wähler ein Favorit. 51 Prozent wollen sie in der Regierung sehen, zehn Prozent in der Kanzlerrolle. Etwas mehr, zwölf Prozent, möchten einen Christdemokraten als Kanzler, allerdings sprechen sich nur weitere 42 Prozent grundsätzlich für deren Regierungsbeteiligung aus.

Die Union führt mit leichten Verlusten

Sowohl unter SPD- als auch unter Grünen-Anhängern ist die Linkspartei weniger gern an der Regierung gesehen. Jeweils 22 Prozent und 26 Prozent möchten sie als Regierungspartner, je ein Prozent als führende Partei. Am schlechtesten schneidet die AfD ab. Insgesamt sieben Prozent der selbsterklärten Sozialdemokraten und vier Prozent der Grünen-Wähler wollen sie grundsätzlich als Regierungspartner, als Kanzler jeweils weitere zwei und ein Prozent.

Im Vergleich zur Vorwoche sank die Union um 0,5 Prozentpunkte in der Wählergunst, führt aber die Sonntagsfrage mit 27,5 Prozent. Dahinter folgen die AfD mit unverändert 23,5 Prozent, die SPD mit 16,5 Prozent und einem Zugewinn von einem halben Prozentpunkt, die stagnierenden Grünen mit elf Prozent und die Linkspartei, die 0,5 Prozentpunkte verlor. Nicht ins Parlament einziehen würden das BSW mit 4,5 Prozent und die FDP mit 3,5 Prozent.

