Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Keine Einsicht: Warum Deutschland weiter Millionen für die Palästinenser verpulvern wird

Keine Einsicht: Warum Deutschland weiter Millionen für die Palästinenser verpulvern wird

Keine Einsicht: Warum Deutschland weiter Millionen für die Palästinenser verpulvern wird

Deutschlands Entwicklungsministerin Alabali Radovan
Deutschlands Entwicklungsministerin Alabali Radovan
Weitere Millionen in Sicht: Entwicklungsministerin Alabali Radovan (r.) am Dienstag in Ost-Jerusalem. Foto: picture alliance/dpa | Katharina Kausche
JF-Plus Icon Premium Keine Einsicht
 

Warum Deutschland weiter Millionen für die Palästinenser verpulvern wird

Entwicklungsministerin Alabali Radovan verspricht in Israel Unterstützung für den palästinensischen Wiederaufbau. Anstatt sich mit den Fehlern der Vergangenheit zu befassen, überweist Deutschland einfach munter weiter Geld. Ein Kommentar.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Weitere Millionen in Sicht: Entwicklungsministerin Alabali Radovan (r.) am Dienstag in Ost-Jerusalem. Foto: picture alliance/dpa | Katharina Kausche
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles
JF-Buchdienst
ZUM ONLINE-SHOP
Karlheinz Weißmann Rechts oder Links
Hermann Binkert Wie Deutschland tickt
Giorgia Meloni Ich bin Giorgia
Anzeige
SERVICE
INFORMATION
Abonnement