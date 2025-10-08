Geht er zur AfD? Parteichef Maaßen tritt aus der Werte-Union aus

Anzeige

BERLIN. In einem Schreiben an die 1.400 Mitglieder der Werte-Union (WU) hat der noch amtierende Bundesvorsitzende Hans-Georg Maaßen angekündigt, aus der Partei auszutreten. „Für mich geht es mit der Werte-Union nicht mehr weiter“, schreibt der ehemalige Verfassungsschutz-Präsident. Der Brief liegt der JUNGEN FREIHEIT vor.

Sein Ziel sei es gewesen mit der Partei, „an einer Politikwende in Deutschland mitzuwirken“. Doch dies sei für die Werte-Union nicht mehr zu erreichen. Außer ihm würden sieben weitere Vorstandsmitglieder austreten: Udo Kellmann, Michael Kuhr, Jürgen Rappert, Andrea Remmers, Daniel Schlör, Henrieke Stahl und Stefanie Voigt. Auch Pressesprecher Bernd Fleischmann verlasse die Partei.

Maaßen deutet in den Brief an, die AfD könnte für ihn und seine Mitstreiter zur neuen politischen Heimat werden: „Wir können uns auch vorstellen, eine andere Partei, die unser gemeinsames Ziel einer Politikwende erreichen kann, zu unterstützen.“ Für Nachfragen der JUNGEN FREIHEIT war Hans-Georg Maaßen am Morgen bisher telefonisch nicht erreichbar.

Maaßen unzufrieden mit Förderverein

In der Werte-Union tobt seit Monaten ein Machtkampf. Zuletzt hatte das mit schweren Vorwürfen belastete und von seinem Amt entbundene Vorstandsmitglied Sylvia Pantel Maaßen in die Nähe des nordkoreanischen Diktators Kim Jong-un gerückt. Daraufhin kündigte der 62jährige an, sich vom Vorsitz zurückzuziehen (die JF berichtete)

Auslöser für seinen Partei-Austritt sind nun aber die Vorstandswahlen im Förderverein der Werte-Union am Sonnabend in Weimar gewesen, wie Maaßen schreibt. Dort seien fast ausschließlich Nicht-Partei-Mitglieder gewählt worden. Dies schwäche die Unterstützung für die Partei.

„Das hätte nicht sein müssen.“

Bei der Bundestagswahl im Februar war die WU nur in Nordrhein-Westfalen angetreten und hatte dort 0,1 Prozent der Stimmen bekommen. Auch bei den Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen im September 2024 kam die Partei nicht über eine Null vor dem Komma hinaus.

Maaßen schreibt an die Parteimitglieder: Er bedaure, daß es zuletzt persönliche Angriffe und Verletzungen gegeben habe: „Es ist immer schlimm, wenn aus Freunden und Weggefährten Gegner oder gar persönliche Feinde werden. Das hätte nicht sein müssen.“ (fh)