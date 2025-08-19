Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Stadtvertreter nehmen Finanzgebaren ins Visier: Fulda: Nächster Tiefschlag für linksextremes Bündnis

Stadtvertreter nehmen Finanzgebaren ins Visier: Fulda: Nächster Tiefschlag für linksextremes Bündnis

Stadtvertreter nehmen Finanzgebaren ins Visier: Fulda: Nächster Tiefschlag für linksextremes Bündnis

30.04.2018, xkhx Fulda Jesuitenplatz Demonstration Fulda stellt sich quer gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit Vorsitzender vom Bündnis Fulda stellt sich quer, Andreas Goerke Vereinsvorsitzender von „Fulda stellt sich quer“ Andreas Goerke bei einer Kundgebung. Foto: IMAGO / Hartenfelser
30.04.2018, xkhx Fulda Jesuitenplatz Demonstration Fulda stellt sich quer gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit Vorsitzender vom Bündnis Fulda stellt sich quer, Andreas Goerke Vereinsvorsitzender von „Fulda stellt sich quer“ Andreas Goerke bei einer Kundgebung. Foto: IMAGO / Hartenfelser
Vereinsvorsitzender von „Fulda stellt sich quer“ Andreas Goerke bei einer Kundgebung. Foto: IMAGO / Hartenfelser
JF-Plus Icon Premium Stadtvertreter nehmen Finanzgebaren ins Visier
 

Fulda: Nächster Tiefschlag für linksextremes Bündnis

Jahrelang konnte das Bündnis „Fulda stellt sich quer“ weitgehend unbehelligt in der Stadt schalten und walten. Doch seit die AfD im Stadtrat sitzt, geraten die Linksextremisten in die Defensive. Erst verlieren sie ihre Räume, nun werden Unregelmäßigkeiten mit Steuergeldern bekannt.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Vereinsvorsitzender von „Fulda stellt sich quer“ Andreas Goerke bei einer Kundgebung. Foto: IMAGO / Hartenfelser
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles
JF-Buchdienst
ZUM ONLINE-SHOP
Karlheinz Weißmann Rechts oder Links
Hermann Binkert Wie Deutschland tickt
Giorgia Meloni Ich bin Giorgia
Anzeige
SERVICE
INFORMATION
Abonnement