Bankrott des Evo-Sozialismus in Bolivien

Evo Morales bei der Stimmabgabe: Seine Zeit als Machthaber in Bolivien ist vorbei. Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Jorge Saenz

Die demokratische Opposition holt rund 80 Prozent der Stimmen bei den Generalwahlen in Bolivien. Die MAS-Bewegung von Evo Morales steht mit drei Prozent vor dem Aus. Wer übernimmt die Führung im Land? Eine Analyse von Alex Baur.