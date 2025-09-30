Friedrich Merz: „Wir sind nicht mehr im Frieden“

Anzeige

DÜSSELDORF. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat sich besorgt über die Sicherheitslage in Europa gezeigt. „Wir sind nicht im Krieg, aber wir sind auch nicht mehr im Frieden“, erklärte der CDU-Chef.

Dieser Zustand könne viele Menschen schockieren, sei aber die nüchterne Realität. Die regelbasierte Weltordnung sei dabei, von bloßer Machtpolitik abgelöst zu werden. Militärische Mittel würden wieder zum selbstverständlichen Instrument der internationalen Beziehungen. „Wir sind in einer völlig anderen Welt“, bilanzierte Merz.

Besonders besorgt zeigte sich der Kanzler beim „Ständehaus-Treff“ der Rheinischen Post über jüngste Drohnen-Überflüge, die in Dänemark und über Schleswig-Holstein beobachtet wurden (JF berichtete). Dabei handle es sich um unbewaffnete, aber mit moderner Spähtechnik ausgestattete Fluggeräte von bis zu acht Metern Spannweite. „Wir wissen auch noch nicht genau, wo sie wirklich herkommen. Die Vermutung liegt nahe, daß sie von Rußland kommen“, sagte Merz.

Merz will Europas Luftraum besser schützen

Die Abwehr solcher Flugobjekte sei kompliziert. Da die Bundesrepublik ein dicht besiedeltes Land sei, könne man Drohnen dieser Größe nicht ohne weiteres vom Himmel holen. „Die fliegt in irgendeinen Vorgarten, in einen Kindergarten oder in ein Krankenhaus. Da müssen wir schon ein bißchen aufpassen, was wir da machen“, warnte er. Entscheidend sei daher, den europäischen Luftraum von vornherein besser zu schützen und solche Geräte gar nicht erst einfliegen zu lassen.

Merz machte deutlich, daß die Bundesrepublik vor einer neuen sicherheitspolitischen Realität steht, in der Bedrohungen nicht nur abstrakt, sondern konkret vor Augen geführt würden. „Das ist eine besorgniserregende Entwicklung“, so der Kanzler. Europa müsse mit starken Signalen reagieren, um die eigene Sicherheit zu gewährleisten. (rr)