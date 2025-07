Fast drei Millionen – Zahl der Arbeitslosen steigt

Anzeige

BERLIN. Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Juli im Vergleich zum Vormonat um etwa 65.000 Personen auf insgesamt 2,97 Millionen Menschen gestiegen. Verglichen mit dem Vorjahresmonat stieg die Zahl der Leistungsempfänger um 171.000 Personen an. In relativen Zahlen sind nun 6,3 Prozent der erwerbsfähigen Bundesbürger arbeitslos.

Die – in Prozent berechnet – meisten Arbeitslosen gibt es in Bremen (11,8) und Berlin (10,3). Am wenigsten Leistungsempfänger gibt es dagegen in Bayern und Baden-Württemberg (jeweils 4,0 Prozent). Fachleute erwarten, daß im August die Zahl der Erwerbsfähigen ohne Anstellung auf mehr als drei Millionen ansteigen wird. Das wäre der höchste Stand seit Februar 2015.

Nicht alle Bürgergeldempfänger sind arbeitslos

Bundesarbeitsagentur-Chefin Andrea Nahles begründete den aktuellen Anstieg der Arbeitslosigkeit damit, daß Unternehmen aufgrund der allgemeinen wirtschaftlichen Lage nach wie vor „zurückhaltend bei der Meldung neuer Stellen“ seien. Tatsächlich sinkt die Zahl der offenen Stellen. Im Juli gab es 628.000 nicht besetzte Arbeitsplätze – etwa 75.000 weniger als vor einem Jahr.

Fast eine Million Bürger (991.000) erhielten im Juli Arbeitslosengeld, 3,8 Millionen leben vom Bürgergeld. Letzteres kann auch Menschen betreffen, die zwar arbeiten, deren Gehalt aber aufgestockt werden muß.

Die Zahlen der Arbeitsagentur beziehen sich auf Daten, die bis zum 14. Juli ermittelt wurden. (st)