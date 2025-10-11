Anzeige
Programm „Demokratie leben“: Extreme „Zivilgesellschaft“ auf Staatsknete

Omas gegen Rechts demonstrieren in Thüringen, August 2025. Foto: IMAGO / Müller-Stauffenberg
Extreme „Zivilgesellschaft“ auf Staatsknete

Mit Steuer­geld auf die Barrikaden: Das Bundesprogramm „Demokratie leben“ soll Extremismus bekämpfen – finanziert aber Gruppen, die ihn befeuern. Von den „Omas gegen Rechts“, die in linken Camps mit Antifa-Fahnen auftreten, bis zu Vereinen, deren Mitarbeiter Gewalt und Revolution befürworten. Die JF liefert einen Überblick.

