EU-Chatkontrolle wird Thema im Bundestag

Wird die Bundesregierung den Weg dafür freimachen, daß die Brüsseler Bürokraten die Chats aller Bürger in der EU in Echtzeit durchsuchen können? Am kommenden Donnerstag wird sich die Merz-Regierung klar positionieren müssen. Denn die Opposition bringt das Thema nach JF-Infos auf die Tagesordnung.