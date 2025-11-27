Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
ESN Partei, Schreib-Wettbewerb, Was ist ein Europäer?
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Drohende Wahldebakel: Ein wankender Scheinriese namens SPD

Drohende Wahldebakel: Ein wankender Scheinriese namens SPD

Drohende Wahldebakel: Ein wankender Scheinriese namens SPD

Auftritte im Basta-Stil: Die SPD-Vorsitzenden Bärbel Bas und Lars Klingbeil dominieren die Regierungspolitik.
Auftritte im Basta-Stil: Die SPD-Vorsitzenden Bärbel Bas und Lars Klingbeil dominieren die Regierungspolitik.
Auftritte im Basta-Stil: Die SPD-Vorsitzenden Bärbel Bas und Lars Klingbeil dominieren die Regierungspolitik. Foto: picture alliance / dts-Agentur
JF-Plus Icon Premium Drohende Wahldebakel
 

Ein wankender Scheinriese namens SPD

Noch nie war eine 14-Prozent-Partei so allmächtig wie die SPD. Das zeigt sich nicht nur bei der Rente. Wird das immer so weiter gehen? Das Wahljahr 2026 könnte für die Sozialdemokraten im Desaster und sogar unter der Fünfprozenthürde enden. Ein Hintergrundbericht.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Auftritte im Basta-Stil: Die SPD-Vorsitzenden Bärbel Bas und Lars Klingbeil dominieren die Regierungspolitik. Foto: picture alliance / dts-Agentur
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles