Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Hans-Peter Hörner, Bildungs-Blog
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Verteidigungspolitik: Drohnende Eskalation

Verteidigungspolitik: Drohnende Eskalation

Verteidigungspolitik: Drohnende Eskalation

Das Bild zeigt einen Bundeswehrsoldaten, der mit einer Drohne eine Übung durchführt.
Das Bild zeigt einen Bundeswehrsoldaten, der mit einer Drohne eine Übung durchführt.
Ein Bundeswehrsoldat mit einer Drohne: Russische Luftraumverletzungen bereiten Berlin Sorge. Foto: picture alliance / SvenSimon | Frank Hoermann / SVEN SIMON
JF-Plus Icon Premium Verteidigungspolitik
 

Drohnende Eskalation

Laut Verteidigungsminister Pistorius sind wir „nicht mehr im kompletten Frieden“. Mit jeder fremden Drohne über Flughäfen oder Kasernen wächst die Gefahr, daß Deutschland ungeschützt ist. Doch es ergeben sich auch Chancen.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Ein Bundeswehrsoldat mit einer Drohne: Russische Luftraumverletzungen bereiten Berlin Sorge. Foto: picture alliance / SvenSimon | Frank Hoermann / SVEN SIMON
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles
JF-Buchdienst
ZUM ONLINE-SHOP
Julia Ruhs Links-grüne Meinungsmacht
Gerald Grosz Merkels Werk - Unser Untergang
Vince Ebert Wot Se Fack, Deutschland?
SERVICE
INFORMATION
Abonnement