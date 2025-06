Die große Blamage des Außenministers Wadephul

Anzeige

BERLIN. Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) hat den Angriff der USA mit bunkerbrechenden Bomben auf das iranische Atomprogramm kritisiert. In der ZDF-Sendung „Berlin direkt“ sagte der Politiker am Sonntagabend: „Bedauerlicherweise hat es jetzt diese militärische Aktion gegeben, die wohl notwendig war aus Sicht der USA“.

Schon zuvor hatte sich der 62jährige mit einer falschen Prognose blamiert. Am Mittwoch erklärte er bei Welt-TV: „Ich glaube, die Vereinigten Staaten von Amerika werden sich in diesen Krieg nicht einmischen. Das haben sie von Anfang an klar gesagt. Das ist auch die bisher konsistente Position.“

Vier Tage später war diese Aussage Makulatur. Und Wadephul bewies damit, daß er und die Bundesrepublik nicht über die besten diplomatischen Drähte ins Weiße Haus verfügen. Dabei war durchaus absehbar, daß Wadephuls Prognose völlig daneben lag. Einen Tag zuvor, am Dienstag, hatte US-Präsident Donald Trump den Iran zur „bedingungslose Kapitulation“ aufgefordert.

Wadephul sprach ergebnislos mit Iran

Doch die islamische Diktatur reagierte darauf nicht, sondern schoß weiter Raketen nach Israel. Weltweit waren Experten und Politiker öffentlich davon ausgegangen, daß Trump mit einem Militärschlag das iranische Atomprogramm beenden werde und dieser unmittelbar bevorstehe – nur Wadephul nicht.

Am Freitag hatte der deutsche Außenminister mit seinen Amtskollegen aus Frankreich und Großbritannien sowie der EU-Außenbeauftragten Kaja Kallas noch mit Irans Außenminister Abbas Araghtschi verhandelt. Die Politiker trafen sich in Genf – da stand der amerikanische Militärschlag bereits als Drohung im Raum. Spätestens als die Gespräche kein konkretes Ergebnis ergaben, war klar, daß Trump handeln würde. (fh)