Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Entscheidung zum Rentenpaket: Der Tag der Wahrheit in der CDU/CSU-Fraktion

Entscheidung zum Rentenpaket: Der Tag der Wahrheit in der CDU/CSU-Fraktion

Entscheidung zum Rentenpaket: Der Tag der Wahrheit in der CDU/CSU-Fraktion

Siegessicheres Lächeln: CDU/CSU-Fraktionschef Jens Spahn mit JU-Chef und Rentenrebell Johannes Winkel.
Siegessicheres Lächeln: CDU/CSU-Fraktionschef Jens Spahn mit JU-Chef und Rentenrebell Johannes Winkel.
Siegessicheres Lächeln: CDU/CSU-Fraktionschef Jens Spahn mit JU-Chef und Rentenrebell Johannes Winkel. Foto: picture alliance/dpa | Philipp von Ditfurth
JF-Plus Icon Premium Entscheidung zum Rentenpaket
 

Der Tag der Wahrheit in der CDU/CSU-Fraktion

Selten war eine Sitzung so entscheidend wie die heutige der CDU/CSU-Fraktion. Stimmt die Junge Gruppe nun fürs Rentenpaket? Was macht Philipp Amthor? Platzt die Regierung oder knicken die Rebellen ein? Ein ausführlicher Hintergrundbericht.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Siegessicheres Lächeln: CDU/CSU-Fraktionschef Jens Spahn mit JU-Chef und Rentenrebell Johannes Winkel. Foto: picture alliance/dpa | Philipp von Ditfurth
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles