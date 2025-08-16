Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Alles wegen 19,53 Euro: Der Ballweg-Prozeß weckt Zweifel am Rechtsstaat

Alles wegen 19,53 Euro: Der Ballweg-Prozeß weckt Zweifel am Rechtsstaat

Alles wegen 19,53 Euro: Der Ballweg-Prozeß weckt Zweifel am Rechtsstaat

Michael Ballweg, Gründer der "Querdenker" Bewegung, geht vor der Verkündung des Urteils in einem Prozess wegen versuchten Betrugs gegen ihn durch den Gerichtssaal.
Michael Ballweg, Gründer der "Querdenker" Bewegung, geht vor der Verkündung des Urteils in einem Prozess wegen versuchten Betrugs gegen ihn durch den Gerichtssaal.
Michael Ballweg im Gerichtssaal: Er hegt nach eigener Aussage keine Rachegefühle. Foto: picture alliance/dpa/dpa POOL | Bernd Weißbrod
JF-Plus Icon Premium Alles wegen 19,53 Euro
 

Der Ballweg-Prozeß weckt Zweifel am Rechtsstaat

Neun Monate lang saß Querdenken-Gründer Michael Ballweg in U-Haft. Der fast vollständige Freispruch des 50jährigen – aber auch der Prozeß selbst – macht fassungslos. Handelten die Behörden aus politischer Motivation?

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Michael Ballweg im Gerichtssaal: Er hegt nach eigener Aussage keine Rachegefühle. Foto: picture alliance/dpa/dpa POOL | Bernd Weißbrod
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles
JF-Buchdienst
ZUM ONLINE-SHOP
Karlheinz Weißmann Rechts oder Links
Hermann Binkert Wie Deutschland tickt
Giorgia Meloni Ich bin Giorgia
Anzeige
SERVICE
INFORMATION
Abonnement