Corona-Kritik als NS-Propaganda? Hausdurchsuchung bei Satiriker

BERLIN. Am Mittwochmorgen ist die Wohnung des Schriftstellers CJ Hopkins durchsucht worden. Drei bewaffnete Polizeibeamte seien in die Wohnung getreten, hätten seinen Rechner konfisziert und ihn sowie seine Frau durchsucht, schreibt er auf seinem Substack-Blog. Gegenüber der JUNGEN FREIHEIT bestätigte Hopkins’ Anwalt den Vorgang. Demnach wirft die Staatsanwaltschaft dem in Berlin lebenden US-Amerikaner nach den Paragraphen 86 und 86a vor, NS-Propaganda verbreitet zu haben. Die Polizei wollte sich zu der Hausdurchsuchung nicht äußern. Die Staatsanwaltschaft Berlin war für eine kurzfristige Anfrage nicht zu erreichen.

Konkret geht es um die 2021 erschienene Essaysammlung „The Rise of the New Normal Reich“, zu deutsch „Der Aufstieg des Reiches der Neuen Normalität“, in dem die Corona-Politik der damaligen Zeit kritisiert wird. Auf dem Buchumschlag befindet sich eine FFP2-Maske, hinter der sich ein leicht sichtbares Hakenkreuz verbirgt. Hopkins‘ Anwalt bezeichnete die Hausdurchsuchung als unverhältnismäßig. Es sei eindeutig erkennbar, daß das Hakenkreuz auf dem Buchcover keine NS-Propaganda, sondern kritisch und satirisch gemeint sei.

Staatsanwaltschaft Berlin verordnete Hausdurchsuchung gegen Bolz

Bereits 2023 hatte ihn die Staatsanwaltschaft angeklagt, weil er das Buchcover in zwei Beiträgen auf dem Kurznachrichtendienst X veröffentlicht hatte. Sie warf Hopkins vor, damit Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen zu verbreiten. Nachdem er zunächst davon freigesprochen wurde, verurteilte ihn das Kammergericht Berlin im September 2024 zu 3.600 Euro Geldstrafe. Diesmal gehe es laut Hopkins aber um das Buch selbst.