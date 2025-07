Fall Brosius-Gersdorf: Grüne wittern jetzt ganz große Verschwörung

Anzeige

BERLIN. Der Grünen-Politiker Konstantin von Notz hat Vermutungen geäußert, daß der Protest gegen die Wahl der linken Jura-Professorin Frauke Brosius-Gersdorf ans Verfassungsgericht mit ausländischem Geld finanziert worden sei. Von Notz ist der einzige Oppositionspolitiker, der im Parlamentarischen Kontrollgremium die Arbeit der Geheimdienste kontrollieren darf. Außer ihm sitzen dort nur Vertreter der Regierungsparteien Union und SPD.

In insgesamt neun aufeinanderfolgenden Kurzbeiträgen auf X ereiferte sich der Politiker darüber, daß die Wahl der Verfassungsrichter am Freitag geplatzt war. Dabei verbreitete er die Verschwörungstheorie, ausländische Mächte könnten dahinter stecken. Wörtlich schreibt er:

„Es lohnt sich, genau zu recherchieren, wer Treiber dieser Kampagne war. Oft gibt es bei solchen Vorgängen durchaus Hinweise bezüglich der Finanzierung und Unterstützung solcher Kampagnen auch aus dem Ausland. Das muß auch hier untersucht werden.“

Verschwörung zerstöre politische Mitte

Die Argumente gegen die 54jährige Potsdamer Jura-Professorin nannte er „die Verächtlichmachung staatlicher Institutionen“. Dies, so Notz, „geschieht planvoll und kann derzeit ähnlich oder exakt so in zig Demokratien beobachtet werden“.

Die Entwicklungen um die gescheiterte Wahl seien ein „Paradebeispiel dafür, wie derzeit durch gezielte Kampagnen gefundene politische Kompromisse und der Konsens in der politischen Mitte liberaler Demokratien bewußt zerstört werden“. Brosius-Gersdorf stieß vor allem deswegen auf Ablehnung, weil sie in gesellschaftlichen Fragen radikal linke Positionen vertritt.

Von Notz ist sich aber sicher, daß nicht die Besetzung des Gerichtes mit politisch extremen Figuren den Ruf des Verfassungsgerichts lädiere, sondern der Widerspruch dagegen: Der Protest verfolge vor allem das Ziel, „einen Keil in die Große Koalition zu treiben und das Gericht zu beschädigen“.

„Desinformationen“ gegen Brosius-Gersdorf

Die mit schriftlichen Erklärungen und Videoaufnahmen belegten und dann verbreiteten Zitate von Brosius-Gersdorf zu den umstrittenen Themen seien, so die Auffassung des Abgeordneten, „verzerrte Informationen, Polemisierungen und Desinformationen“.

Von Notz forderte von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), „umgehend eine klare Haltung und Sprache gegen solche Angriffe“ zu finden. Ansonsten könne der „Vertrauensschaden in kürzester Zeit irreparabel werden“. (fh)