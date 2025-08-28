Ansteckender Senegalese beißt Ordnungsamt-Mitarbeiter Loch ins Gesicht

Anzeige

BERLIN. Ein 30jähriger Senegalese hat sich in Pankow einer Kontrolle des Ordnungsamtes widersetzt und zwei Mitarbeiter brutal attackiert. Der Mann war zuvor wegen einer weggeworfenen Zigarette angesprochen worden, weigerte sich jedoch, die Strafe von 55 Euro zu bezahlen oder sich auszuweisen. Stattdessen beleidigte er die Kontrolleure und beschuldigte sie des Rassismus.

Als sich die Beamten ihm in den Weg stellten, schlug er einem Mitarbeiter mit der Faust ins Gesicht und biß ihm anschließend ein Loch in die Wange. Der Verletzte mußte ins Krankenhaus eingeliefert werden und wurde dort stationär aufgenommen.

Stadträtin als Augenzeugin der Attacke des Senegalesen

Die Ordnungsstadträtin Manuela Anders-Granitzki (CDU), die den Einsatz im Rahmen ihrer Sommertour begleitete, wurde Zeugin des brutalen Angriffs. „Wir riefen die Polizei. Doch der Mann wollte mit dem Bus wegfahren, da stellten sich ihm meine beiden Mitarbeiter in den Weg“, schilderte sie den Vorfall.

Der Täter konnte nach kurzer Flucht von der Polizei gestellt werden. Nach Angaben der Ermittler leidet er an einer ansteckenden Krankheit. Gegen ihn wird nun wegen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und gefährlicher Körperverletzung ermittelt. (rr)