AfD gelingt Achtungserfolg bei Bürgermeisterwahl

ORANIENBURG. Die AfD-Kandidatin für das Oberbürgermeisteramt in Oranienburg, Anja Waschkau, hat in der Stichwahl einen Achtungserfolg erzielt. Sie erlangte 40,4 Prozent und mußte sich damit der Wahlsiegerin Jennifer Collin-Feeder (SPD) geschlagen geben. Die Sozialdemokratin kommt nach Auszählung aller 53 Wahllokale laut dem vorläufigen Endergebnis auf 59,6 Prozent, berichtet die Märkische Allgemeine. Die Wahlbeteiligung lag bei 56 Prozent.

Zwischenzeitlich sah es während der Auszählung nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen aus. Nach der Hälfte der Auszählung trennten die beiden Konkurrentinnen nur rund sechs Prozent.

AfD stellt schon Bürgermeister in Brandenburg

Im ersten Wahlgang am 28. September hatte Waschau 28,1 Prozent der Stimmen gewonnen. Konkurrentin Collin-Feeder erreichte 19,1 Prozent. Damals lag die Wahlbeteiligung bei 57,6 Prozent.

Vor dieser Wahl hatte die AfD bereits in Jüterbog den Rathauschef gestellt. Allerdings war Arne Raue erst nach seiner Wahl in die AfD eingetreten. (ag)