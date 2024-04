Höcke gegen Voigt: Umfrage ermittelt knappen Sieger

Anzeige

ERFURT. Nach dem TV-Duell zwischen Thüringens umfragestärksten Spitzenkandidaten für die kommende Landtagswahl, Mario Voigt (CDU) und Björn Höcke (AfD), konnte der AfD-Kandidat leichte Vorteile verbuchen. Während 40 Prozent der Zuschauer sagten, daß nach der Sendung die Wahrscheinlichkeit abgenommen habe, die AfD zu wählen, gaben 41 Prozent an, nach dem TV-Duell eher für die AfD stimmen zu wollen als vorher. 19 Prozent der Befragten sind sich weiterhin unsicher, wie aus einer repräsentativen Umfrage des Instituts Civey im Auftrag des Focus hervorgeht.

Die Ersteller der Umfrage räumten jedoch ein, daß diese Umfrage mit Vorsicht zu genießen sei. Der Grund: Weil hauptsächlich potentielle AfD- und CDU-Wähler die Sendung verfolgt haben, sei diese Gruppe vermutlich erheblich konservativer eingestellt als die Gesamtbevölkerung.

Am 1. September dieses Jahres wird im Freistaat gewählt. In aktuellen Umfragen liegt die AfD mit etwa 30 Prozent deutlich vor der zweitplazierten CDU, die auf etwa 20 Prozent kommt. Derzeit regiert in dem Bundesland eine Minderheitenkoalition aus Linkspartei, SPD und Grünen. (st)