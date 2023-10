Robert Lambrou (r), AfD-Landeschef in Hessen, und Bundessprecherin Alice Weidel jubeln über die erste Prognose bei der Landtagswahl. Foto: picture alliance/dpa | Helmut Fricke

Die AfD schneidet bei beiden Landtagswahlen besser ab als in den Umfragen. Was sagt das über das Stimmungsbild für Deutschland? Ist die AfD in Wahrheit noch deutlich stärker?