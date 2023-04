Umfrage: Habeck und Baerbock stürzen brutal ab

Anzeige







BERLIN. Erstmals seit der Regierungsübernahme vor knapp anderthalb Jahren sind weder Wirtschaftsminister Robert Habeck noch Außenministerin Annalena Baerbock (beide Grüne) unter den neun beliebtesten Politikern Deutschlands vertreten. Das hat eine Umfrage von Insa ergeben, die die Meinungsforscher vom 14. bis 17. April im Auftrag der Bild-Zeitung durchführten.

Im Politiker-Ranking liegt Habeck nur noch auf Platz zwölf. Er verlor weitere vier Plätze gegenüber der vorigen Umfrage. Das Öl- und Gasheizungsverbot sowie der „unumkehrbare“ Atomausstieg scheinen ihm zu schaden. In seinem Sog verliert auch Baerbock, die zuletzt mit sechsstelligen Kosten für ihre Visagistin Aufsehen erregte. Sie fällt von Platz sechs auf Rang zehn – und bleibt gerade noch so in den Top Ten.

Umfrage: Grüne verlieren als einzige Partei

An der Spitze liegen unverändert Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) und der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Als bester Grüner schafft es Landwirtschaftsminister Cem Özdemir (57) auf Platz 4.

Auch bei der Sonntagsfrage verlieren die Grünen als einzige im Bundestag vertretene Partei weiter. Sie kommen jetzt nur noch auf 15 Prozent (minus 0,5 Punkte) und haben seit langer Zeit wieder das Niveau ihres Wahlergebnisses von 2021 erreicht (14,8 Prozent). Damit bleiben sie hinter der AfD, die weiterhin 16 Prozent Zustimmung erreicht und damit ihr Bundestagswahlresultat von 10,3 Prozent weit übertrifft.

An der Spitze liegt die Union mit unverändert 27,5 Prozent. Es folgt die um einen Punkt verbesserte SPD mit 21 Prozent. Die FDP verharrt bei 8 Prozent, die Linke bei 4,5. (fh)