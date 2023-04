Bisher härteste Gefängnisstrafen für Klima-Kleber

Anzeige







HEILBRONN. Das Amtsgericht Heilbronn hat drei Klima-Kleber, zwei Männer und eine Frau, wegen Nötigung zu Freiheitsstrafen von fünf, vier und drei Monaten ohne Bewährung verurteilt. Laut Staatsanwaltschaft und „Letzter Generation“ ist es das bislang härteste Urteil, das in Deutschland gegen die Extremisten gesprochen wurde.

Ein weiterer Angeklagter wurde zu drei Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Das Gericht begründete die Gefängnisstrafen damit, daß die Angeklagten nur wenige Stunden nach einer Verurteilung erneut den Verkehr blockiert hatten – die JUNGE FREIHEIT hatte darüber berichtet. Darunter ist auch der 22jährige Klima-Kleber Daniel, der auf YouTube während der Nötigung vor laufender Kamera mit seiner Wiederholungstat geprotzt hatte (siehe Video unten).

Klima-Kleber nötigen kurz nach Urteil erneut

Es sei erwiesen, so das Gericht, daß die drei Männer und eine Frau Anfang März die Bundesstraße 27 in Heilbronn blockierten. Drei der vier Beschuldigten waren am Vormittag desselben Tages bereits wegen anderer Straßenblockadne zu Geld- und Freiheitsstrafen von drei bzw. zwei Monaten verurteilt worden. Es war das erste Mal, daß ein Gericht Haftstrafen ohne Bewährung gegen Mitglieder der „Letzten Generation“ verhängte.

Polizeibeamte sagten aus, zwei der Angeklagten versuchten sich am Asphalt festzukleben. Als das mißlang, klebten die beiden ihre Hände aneinander. Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig. (fh)