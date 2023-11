Taliban-Führer spricht in Kölner Ditib-Moschee

Anzeige

KÖLN. Ein hochrangiger Beamter der Taliban-Regierung in Afghanistan hat in Köln vor seinen afghanischen Landsleuten über die Erfolge seiner Regierung gesprochen. Der Chef der Lebens- und Arzneimittelbehörde, Abdul Bari Omar, verteidigte das Regime und mahnte seine Zuhörer, auf „die faktischen Erfolge der Taliban“ zu achten und die Presse zu ignorieren.

Wie Bilder- und Videoaufnahmen eines offiziellen Regierungssprechers der Islamisten auf X zeigen, wurde seine Rede bejubelt. Er wurde umarmt, es wurden gemeinsam Fotos gemacht. Einige Zuhörer sollen mit „Allahu Akbar“-Rufen reagiert haben, berichtete Afghanistan International. Die Veranstaltung wurde in einer Einrichtung der Ditib – dem größten Islamverband in Deutschland – ausgerichtet. Die Ditib untersteht der türkischen Religionsbehörde in Ankara. Unklar ist, wann die Veranstaltung stattfand. Auf den sozialen Netzwerken kursieren die Aufnahmen seit Freitag.

Taliban ruft zur Rückkehr auf

Omar versicherte, daß „die Sicherheit im Land gewährleistet ist und der Wiederaufbauprozeß im Gange ist“. Der frühere stellvertretende Gesundheitsminister rief die Zuhörer dazu auf, jetzt „zur Entwicklung des Landes beizutragen und unser Geld für die Entwicklung des Landes einsetzen“.

په اروپا کې د افغانانو مینه چې ماته ېي راکړه له ټولو مهاجرو ورونو نړی مننه ، دلته هزاره تاجک پښتون ټول سره وروڼه دي pic.twitter.com/QpBOpr2wcC — Dr abdulbari Omar(دوکتور عبدالباري عمر ) (@DAB_Omer) November 17, 2023

Vor seinem Auftritt besuchte Omar, als Chef der Lebens- und Arzneimittelbehörde, eine internationale Konferenz in Den Haag. „Auf Einladung eines afghanischen Kulturaktivisten“ machte er in Deutschland einen Zwischenstop.

Seit dem Abrücken von NATO-Streitkräften aus Afghanistan stellen die Taliban die Regierung. Seither strömen zehntausende Afghanen nach Deutschland. Die Taliban sind in Deutschland nicht verboten. (sv)