Ramelow will Grunderwerbsteuer-Senkung rückgängig machen

Zudem sei die Regelung, die am 1. Januar 2024 in Kraft treten soll, mit dem Risiko verbunden, daß das Land seine Gesetzgebungskompetenz überschreitet. Wörtlich heißt es im Beschluß: „Es ist dabei unerheblich, daß die rechtliche Regelung nicht explizit die Schaffung eines entsprechenden Freibetrags vorsieht.“ Der ebenfalls mit der Senkung verbundene Rückerstattungsanspruch könne einem solchen in seiner Wirkung gleichgesetzt werden. Die Landesregierung bat die zuständige Finanzministerin Heike Taubert (SPD), den erfahrenen Universitätsprofessor für Steuerrecht an der Universität Speyer, Joachim Wieland, mit der Prozeßvertretung zu beauftragen.