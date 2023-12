Polizei: Migranten lassen sich nicht mit Grenzkontrollen stoppen

Anzeige

BERLIN/DÜSSELDORF. Die Bundespolizei-Gewerkschaft hat mangelnde Unterstützung der Politik bei den Grenzkontrollen kritisiert. Der Vorsitzende des GdP-Bezirks Bundespolizei, Andreas Roßkopf, sagte, es fehle „an allem“.

Roßkopf bemängelte gegenüber der Rheinischen Post: „Da hapert es an professioneller Ausstattung der Kontrollstellen, an anständiger Unterbringung und an ausreichenden Mitteln, um die Reisekosten der Kollegen zu bezahlen.“

Derzeit seien 16 Hundertschaften, und weitere Kräfte von Inlandsdienststellen bei den Grenzkontrollen zusätzlich im Einsatz. „Hier gibt es dringenden Handlungsbedarf seitens der Regierung und zwar dahingehend, daß wir zusätzliche Mittel brauchen, um unsere Kollegen vor Ort anständig versorgen und unterstützen zu können“, forderte Roßkopf.

Grenzkontrollen seien wirkunglos

Zugleich zweifelte er an, ob die Kontrollen tatsächlich die irreguläre Migration zurückzudrängten: „Man behilft sich jetzt politisch mit Grenzkontrollen an den Grenzen zu Polen, Tschechien, Österreich und der Schweiz. Das ist nicht die Lösung. Das sind Menschen, die flüchten aus größter Not, aus Afghanistan, Syrien oder der Türkei.“ Diese Menschen ließen sich nicht durch Grenzkontrollen abhalten.

Außerdem seien die Schleuser hochprofessionell und hochkriminell. „Da gehen Milliarden über den Tresen. Das verhindern wir nicht durch Grenzkontrollen.“ Roßkopf forderte eine verstärkte Ermittlungsarbeit gegen Schleuserbanden und die Trockenlegung von Strukturen. Er unterstützte auch den Vorschlag, daß Migranten bereits im Ausland einen Asylantrag für Deutschland stellen sollen. (fh)