Der Landesbischof der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland, Friedrich Kramer, bezichtigt die AfD der Feindseligkeit gegenüber seiner Kirche Foto: picture alliance/dpa | Klaus-Dietmar Gabbert

Landesbischof will keine Kontakte zur AfD pflegen

Der Landesbischof der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland, Friedrich Kramer, will nichts mit der AfD zu tun haben. Obwohl die Politik in Zeiten der Krise nicht alles richtig mache, sei sie nicht von Bösartigkeit getrieben. Genau das unterstelle die AfD jedoch der Regierung. Die Partei pflege seiner Kirche gegenüber „Feindseligkeit“.